Ці способи допоможуть вам економити воду під час війни

Як економити воду

Ось сім простих способів припинити витрачати воду цього літа. Ви скоротите рахунки за воду, заощадите час і допоможете зменшити забруднення навколишнього середовища.

Поливайте свій город або сад вранці або ввечері



Вода швидко випаровується, коли сонце високе, тому обприскуйте, коли ймовірність того, що вона залишиться в грунті, висока. І переконайтеся, що ви поливаєте свій сад, а не тротуар або під'їзну доріжку. Система крапельного зрошення працює краще, ніж розбризкувачі, оскільки вона направляє необхідну кількість води саме туди, куди вам потрібно.

Перевірте витік води

Перевірте наявність витоків за допомогою туалетного тесту. Додайте кілька крапель харчового барвника або таблетку барвника в бачок унітазу. Якщо колір з'являється в унітазі, ваш резервуар протікає, безшумно витрачаючи до 100 літрів води в день. Також можна придбати недорогу гумову заслінку.

Скоротіть час прийняття душу



Скоротивши душ всього на дві хвилини, ви зможете щорічно економити до 1750 літрів води на людину у вашій родині. Ще один простий трюк - вимкніть воду, поки ви намилюєтеся і/або голитеся. Ви також можете зібрати воду, яка зазвичай витрачається даремно, поки ви чекаєте, коли нагріється душ, зібравши її в відро - використовуйте її для поливу рослин. Якщо ви плануєте повторно використовувати мильну воду в саду, переконайтеся, що мило безпечно для рослин.

Використовуйте посудомийну машину

Для миття посуду вручну може знадобитися до 27 літрів води в порівнянні з 3 літрами для нової посудомийної машини.

Накрийте басейн

Якщо вам пощастило мати басейн біля вашого приватного будинку, переконайтеся, що вода залишається в ньому, а не випаровується — накривайте басейн, коли ви ним не користуєтеся, навіть влітку.

Користуйтеся автомийкою для машини

Для миття автомобіля в домашніх умовах можна запросто використовувати 100 літрів води, не кажучи вже про величезну кількість часу і зусиль. Комерційні Автомийки часто використовують лише 40 літрів або менше прісної води.

Придбайте бочку для дощової води



Зберіть воду, яка стікає з вашого даху під час дощу, встановивши бочку для дощової води під водостічним жолобом. Повторно використовуйте цю воду у своєму саду. Так ви заощадите проточну воду.