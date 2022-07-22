Эти способы помогут вам экономить воду во время войны

Как экономить воду

Вот семь простых способов перестать тратить воду этим летом. Вы сократите счета за воду, сэкономите время и поможете уменьшить загрязнение окружающей среды.

Поливайте свой огород или сад утром или вечером



Вода быстро испаряется, когда солнце высоко, поэтому опрыскивайте, когда вероятность того, что она останется в почве, высока. И убедитесь, что вы поливаете свой сад, а не тротуар или подъездную дорожку. Система капельного орошения работает лучше, чем разбрызгиватели, поскольку она направляет необходимое количество воды именно туда, куда вам нужно.

Проверьте утечку воды

Проверьте наличие утечек с помощью туалетного теста. Добавьте несколько капель пищевого красителя или таблетку красителя в бачок унитаза. Если цвет появляется в унитазе, ваш резервуар протекает, бесшумно тратя до 100 литров воды в день. Также можно приобрести недорогую резиновую заслонку.

Сократите время принятия душа



Сократив душ всего на две минуты, вы сможете ежегодно экономить до 1750 литров воды на человека в вашей семье. Еще один простой трюк — выклюйте воду, пока вы намыливаетесь и/или бреетесь. Вы также можете собрать воду, которая обычно тратится впустую, пока вы ждете, пока нагреется душ, собрав ее в ведро — используйте ее для полива растений. Если вы планируете повторно использовать мыльную воду в саду, убедитесь, что мыло безопасно для растений.

Используйте посудомоечную машину

Для мытья посуды вручную может потребоваться до 27 литров воды по сравнению с 3 литрами для новой посудомоечной машині.

Накройте бассейн

Если вам посчастливилось иметь бассейн возле вашего частного дома, убедитесь, что вода остается в нем, а не испаряется — накрывайте бассейн, когда вы им не пользуетесь, даже летом.

Пользуйтесь автомойкой для машины

Для мытья автомобиля в домашних условиях можно запросто использовать 100 литров воды, не говоря уже об огромном количестве времени и усилий. Коммерческие автомойки часто используют только 40 литров или меньше пресной воды.

Приобретите бочку для дождевой воды



Соберите воду, которая стекает с вашей крыши во время дождя, установив бочку для дождевой воды под водосточным желобом. Повторно используйте эту воду в своем саду. Так вы сэкономите проточную воду.