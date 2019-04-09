У США жорстоко вбили 23-річну українку: шокуючий поворот

У вбивстві 23-річної українки Тетяни Гужви в США звинувачували її 31-річного чоловіка Фуада Пашаєва. Тепер підозри підтвердилися, він сам зізнався у скоєному. Про це пише ТСН.

Батьки загиблої навіть не підозрювали, що їх дочка зверталася в поліцію через насильства у сім'ї. Дізналися тільки зараз і тепер збирають гроші, щоб забрати тіло дочки і взяти опіку над 2-річною онукою Сабіною.

Звинувачення в насильстві в сім'ї чоловіка Тетяни пред'явили ще в січні. "Йому заборонили наближатися до будинку, до Тані, до Сабіни. Я думаю, що він її тримав у страху", - каже родичка вбитої.

Відео: YouTube/ТСН)

Проте чоловік не став дотримуватися правил і за день до другого дня народження її дочки, 30 березня, вбив 23-річну Тетяну. Про це дізналася родичка загиблої, коли дзвонила привітати Тетяну, а трубку взяв Фуад. На питання, де дівчина, він відповів: "Я її вбив".

Фуад Пашаєв (фото: uapost.us)

Тоді близькі Тетяни звернулися до друзів у США, а ті - в поліцію. Чоловіка заарештували. Мати дівчини досі не може повірити в те, що сталося, адже в соцмережах вони бачили щасливу сім'ю і передумов до знущань з боку чоловіка не було.

Як вирішиться доля дворічної Сабіни поки невідомо. Дівчинку передали під нагляд соцслужб і тепер, щоб бабуся змогла її забрати в Україну, потрібно довести родинний зв'язок з цією дитиною і в будь-якому випадку треба звертатися до адвокатів, які є спеціалістами по сімейному праву саме штату Вісконсін.

Відомо, що розпочато збір коштів на організацію прибуття батьків Тетяни у США, які заберуть під свою опіку дитину. Внести пожертвування можна тут.

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