Стало відомо, яке покарання понесе вчитель, яка оскорбила дитину

Юристи кажуть, що більшість таких скандальних інцидентів просто замовчуються

Скандал з вчителькою, яка посеред уроку вилаяла учня, принизивши його перед однокласниками, продовжує набирати обертів. У мережі докладно дізналися, що думають про скандальний педагога в рідному місті Василькові Київської області, а також розповіли, чим закінчився конфлікт. Про це передає видання vesti-ukr.com.

У соцмережі опублікували відео, на якому 67-річна вчителька Людмила Новосьолова в кінці уроку всіляко обзиває і лає учня. Відеозапис у Facebook виклала користувачка Вікторія Гедзь.

У відділі освіти Васильківської міської ради повідомили, що образив учня педагога звільнили.

"Вона сама написала заяву про звільнення за власним бажанням, тому відновлюватися через суд в школі вона не буде", — сказали нам у відділі.

Чиновники провели службове розслідування, в ході якого з'ясували, що діти провокували її.

"Діти погоджуються з тим, що вони її спровокували. Один з учнів стукав постійно по парті, заважав проводити урок. У будь-якому випадку вона не мала права так чинити. Вона порушила права дитини. Ми всі були шоковані. Такий випадок в місті у нас вперше", — кажуть у відділі освіти.

"У п'ятницю члени батьківського комітету класу написали заяву в школу, щоб ми розібралися в конфлікті між учнями і Людмилою Новосьолової. Свою поведінку вона пояснила тим, що готувала дітей до контрольної, а учень їй заважав. З-за цього вона і зірвалася. У понеділок нам надіслали відеоролик, провели розслідування, її викликали в міський відділ освіти, і вона написала заяву", - пояснила директор школи.

Повідомляється, що батьки ображеного хлопчика подавати в суд не збираються.

Чи вибачилася вчителька перед дітьми або батьками учня, за словами директора, невідомо.

Юрист громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко каже, що карають вчителів дуже рідко.

"В Україні 17 000 шкіл, уявіть, скільки там подібних ситуацій. У ЗМІ потрапляє максимум 5% таких конфліктів. Як правило, тільки в разі розголосу вдається покарати винного. В інших випадках педагогів керівництво шкіл намагається вберегти від покарання, щоб не підривати репутацію установи", - сказав юрист.

За його словами, батьки частіше подають заяви на педагогів, коли їх дитина вже йде зі школи, щоб уберегти його від переслідувань.

Роман зазначає, що більшість цих скандальних випадків проходять непоміченими.

Відео: Вчитель образив школяра (youtube.com/OdessaLive Info)

Нагадаємо, що під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео).