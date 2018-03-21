Стало известно, какое наказание понесет учитель, оскорбившая ребенка

Юристы говорят, что большинство таких скандальных инцидентов просто замалчиваются

Скандал с учительницей, которая посреди урока выругала ученика, унизив его перед одноклассниками, продолжает набирать обороты. В сети подробно узнали, что думают о скандальном педагоге в родном городе Василькове Киевской области, а также рассказали, чем закончился конфликт. Об этом передает издание vesti-ukr.com.

В соцсети опубликовали видео, на котором 67-летняя учительница Людмила Новоселова в конце урока всячески обзывает и ругает ученика. Видеозапись в Facebook выложила пользовательница Виктория Гедзь.

В отделе образования Васильковского городского совета сообщили, что оскорбившего ученика педагога уволили.

"Она сама написала заявление об увольнении по собственному желанию, поэтому восстанавливаться через суд в школе она не будет", — сказали нам в отделе.

Чиновники провели служебное расследование, в ходе которого выяснили, что дети провоцировали ее.

"Дети соглашаются с тем, что они ее спровоцировали. Один из учеников стучал постоянно по парте, мешал проводить урок. В любом случае она не имела права так поступать. Она нарушила права ребенка. Мы все были шокированы. Такой случай в городе у нас впервые", — говорят в отделе образования.

"В пятницу члены родительского комитета класса написали заявление в школу, чтобы мы разобрались в конфликте между учениками и Людмилой Новоселовой. Свое поведение она объяснила тем, что готовила детей к контрольной, а ученик ей мешал. Из-за этого она и сорвалась. В понедельник нам прислали видеоролик, провели расследование, ее вызвали в городской отдел образования, и она написала заявление", - пояснила директор школы.

Сообщается, что родители оскорбленного мальчика подавать в суд не собираются.

Извинилась ли учительница перед детьми или родителями ученика, по словам директора, неизвестно.

Юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко говорит, что наказывают учителей очень редко.

"В Украине 17 000 школ, представьте, сколько там подобных ситуаций. В СМИ попадает максимум 5% таких конфликтов. Как правило, только в случае огласки удается наказать виновного. В остальных случаях педагогов руководство школ пытается уберечь от наказания, чтобы не подрывать репутацию учреждения", - сказал юрист.

По его словам, родители чаще подают заявления на педагогов, когда их ребенок уже уходит из школы, чтобы уберечь его от преследований.

Роман отмечает, что большинство этих скандальных случаев проходят незамеченными.

Видео: Учитель оскорбил школьника (youtube.com/OdessaLive Info)

Напомним, что под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео).