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Стало відомо, як отримати компенсацію за неякісні послуги ЖКГ

STYLERЖиття    04.01.2019 - 09:56
Стало відомо, як отримати компенсацію за неякісні послуги ЖКГ
Фото: Уніан

Українці можуть отримати компенсацію за неякісне надання послуг

Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг впровадила стандарти якості послуг з електропостачання. При цьому за їх недотримання споживачі можуть отримати компенсацію. Про це повідомила голова НКРЭКУ Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.

Вона заявила, що споживачі отримають компенсацію в разі, якщо оператор, що надає послуги, не дотримується строків і не виконує повною мірою свою роботу.

За словами глави НКРЭКУ, мова йде про недотримання термінів: видачі технічних умов на приєднання, відновлення електропостачання, перевірки лічильника, відповідей на письмові звернення та якості електроенергії.

За словами Кривенко, порядок надання компенсації споживачам затверджено постановою НКРЭКУ від 12 червня 2018 року № 375. При цьому він набув чинності 24 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, що з 1 січня подорожчало централізоване гаряче водопостачання, а тарифи на опалення в Україні зросли в середньому на 18%.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив початок монетизації субсидій з 1 січня 2019 року. При цьому уряд обрав "Ощадбанк" в якості уповноваженого банку для монетизації субсидій.

Ми також повідомляли про те, що витрати домогосподарств у першому півріччі 2018 року збільшилися на 18%.

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