Стало відомо, як отримати компенсацію за неякісні послуги ЖКГ

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Українці можуть отримати компенсацію за неякісне надання послуг

Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг впровадила стандарти якості послуг з електропостачання. При цьому за їх недотримання споживачі можуть отримати компенсацію. Про це повідомила голова НКРЭКУ Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.

Вона заявила, що споживачі отримають компенсацію в разі, якщо оператор, що надає послуги, не дотримується строків і не виконує повною мірою свою роботу.

За словами глави НКРЭКУ, мова йде про недотримання термінів: видачі технічних умов на приєднання, відновлення електропостачання, перевірки лічильника, відповідей на письмові звернення та якості електроенергії.

За словами Кривенко, порядок надання компенсації споживачам затверджено постановою НКРЭКУ від 12 червня 2018 року № 375. При цьому він набув чинності 24 жовтня 2018 року.

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