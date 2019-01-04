Стало известно, как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ

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Украинцы могут получить компенсацию за некачественное предоставление услуг

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг внедрила стандарты качества услуг по электроснабжению. При этом за их несоблюдение потребители могут получить компенсацию. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Она заявила, что потребители получат компенсацию в случае, если оператор, предоставляющий услуги, не соблюдает сроки и не выполняет в полной мере свою работу.

По словам главы НКРЭКУ, речь идет о несоблюдении сроков: выдачи технических условий на присоединение, восстановления электроснабжения, проверки счетчика, ответов на письменные обращения и качества электроэнергии.

По словам Кривенко, порядок предоставления компенсации потребителям утвержден постановлением НКРЭКУ от 12 июня 2018 года № 375. При этом он вступил в силу 24 октября 2018 года.

Напомним, что с 1 января подорожало централизованное горячее водоснабжение, а тарифы на отопление в Украине выросли в среднем на 18%.

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