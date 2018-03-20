Стало відомо, скільки коштуватиме Великодній кошик у 2018 році

Експерти говорять про істотне подорожчання продуктів

Директор асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, скільки коштуватиме українцям Великодній кошик 2018 року. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за рік Великодній кошик подорожчав на 25%.

"Освятити великодні кошики з кожним роком стає все більш популярною традицією і дуже часто у них можна побачити все, що. Але, виявляється, підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення", - зазначив експерт.

Скріншот поста (facebook.com/Alexey Doroshenko)

Дорошенко повідомив, що експерти Асоціації постачальників торговельних мереж зробили наступний підбір продуктів до Великоднього кошика: 1 кг випеченого паски, 7 яєць, 600 г свинячої буженини, 400 г сала, 200 г сиру, 200 г вершкового масла, 250 г хрону, одну пляшку кагору 0,7.

Олексій пригадав, що в 2017 році в середньому по Україні 1 кг домашньої Паски коштував 50 гривень, 7 яєць - 10 грн., 600 г свинячої буженини – 47 гривень, 400 г сала – 16 гривень, 200 г сиру – 18 гривень, 200 г вершкового масла – 28 гривень, 250 г хрону - 8,1 гривень, пляшка кагору 0,7 – 77 гривень.

"тобто, Великодній кошик 2017 нам обійшовся в 259,7 грн. Для порівняння, в Києві він коштував в 2017 році майже на 30 гривень дорожче - 288,7", - пише він.

Дорошенко вважає, що в 2018 році 1 кг домашньої Паски буде коштувати 60 гривень, тобто на 20% дорожче, ніж в минулому році; 7 яєць – 19 гривень, що на 90% більше.

Фото: Великодній кошик (facebook.com/Alexey Doroshenko)

"600 г свинячої буженини – 65 гривень, тобто подорожчала на 38%; 400 г сала – 29 гривень, тобто ціна зросла на 81%; 200 г сиру – 18 гривень, тобто ціна майже не змінилася; 200 г вершкового масла – 36 грн., що на 29% вище, ніж у 2017-му; 250 г хрону - 8,9 грн., тобто на 10% дорожче; одна пляшка кагору 0,7 – 85 грн., що також на 10% більше, ніж раніше. Тобто, Великодній кошик 2018 обійдеться нам у 326,8 грн.", - продовжив експерт.

За його словами, для порівняння, в Києві кошик коштуватиме в 2018 році на 32 грн. дорожче - 358,8 грн.

Дорошенко підсумував, що в цілому за рік, як по Україні, так і в місті Києві Великодній кошик подорожчав на 25%. Якщо ж в кошик покласти більше м'яса, то зростання вартості за рік може бути і 30%.

Скріншот поста (facebook.com/Alexey Doroshenko)

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