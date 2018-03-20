Стало известно, сколько будет стоить Пасхальная корзина в 2018 году

Эксперты говорят о существенном подорожании продуктов

Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, сколько будет стоить для украинцев Пасхальная корзина 2018 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, за год Пасхальная корзина подорожала на 25%.

"Святить пасхальные корзины с каждым годом становится все более популярной традицией и очень часто в них можно увидеть все, что. Но, оказывается, подбор продуктов в корзине не является случайным. Каждый продукт имеет символическое значение", - отметил эксперт.

Скриншот поста (facebook.com/Alexey Doroshenko)

Дорошенко сообщил, что эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей сделали следующий подбор продуктов к Пасхальной корзине: 1 кг выпеченного кулича, 7 яиц, 600 г свиной буженины, 400 г сала, 200 г творога, 200 г сливочного масла, 250 г хрена, одну бутылку кагора 0,7.

Алексей припомнил, что в 2017 году в среднем по Украине 1 кг домашней Пасхи стоил 50 гривен, 7 яиц - 10 грн., 600 г свиной буженины – 47 гривен, 400 г сала – 16 гривен, 200 г творога – 18 гривен, 200 г сливочного масла – 28 гривен, 250 г хрена - 8,1 гривен, бутылка кагора 0,7 – 77 гривен.

"То есть, Пасхальная корзина 2017 нам обошелся в 259,7 грн. Для сравнения, в Киеве он стоил в 2017 году почти на 30 гривен дороже - 288,7", - пишет он.

Дорошенко считает, что в 2018 году 1 кг домашней Пасхи будет стоить 60 гривен, то есть на 20% дороже, чем в прошлом году; 7 яиц – 19 гривен, что на 90% больше.

Фото: Пасхальная корзина (facebook.com/Alexey Doroshenko)

"600 г свиной буженины – 65 гривен, то есть подорожала на 38%; 400 г сала – 29 гривен, то есть цена выросла на 81%; 200 г творога – 18 гривен, то есть цена почти не изменилась; 200 г сливочного масла – 36 грн., что на 29% выше, чем в 2017-м; 250 г хрена - 8,9 грн., то есть на 10% дороже; одна бутылка кагора 0,7 – 85 грн., что также на 10% больше, чем раньше. То есть, Пасхальная корзина 2018 нам обойдется в 326,8 грн.", - продолжил эксперт.

По его словам, для сравнения, в Киеве корзина будет стоить в 2018 году на 32 грн. дороже - 358,8 грн.

Дорошенко подытожил, что в целом за год, как по Украине, так и в городе Киеве Пасхальная корзина подорожала на 25%. Если же в корзину положить больше мяса, то рост стоимости за год может быть и 30%.

Скриншот поста (facebook.com/Alexey Doroshenko)

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