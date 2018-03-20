"Украинец разочаровался": социолог рассказал о настроениях жителей нашей страны

Эксперт обратил внимание, что все чаще украинцы уезжают на работу за границу

Социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, как сейчас выживают украинцы. Об этом он сообщил в интервью журналу "Країна", передает gazeta.ua.

Эксперт обратил внимание, что все чаще украинцы уезжают на работу за границу.

"У нас около 12 процентов украинцев побывали на заработках за последние пять лет. Еще около 40 процентов хотели бы поехать. Две трети из них, заработав средства, хотят вернуться домой. Будут в Украине такие же условия - никто никуда не поедет. То, что люди готовы возвращаться, означает, что они верят в эту страну. Хотят, чтобы их дети здесь жили лучше. Это тоже украинская традиция - жить не для себя, а для будущего детей. И каждый раз это будущее отдаляется. Хочется жить уже и сейчас", - говорит социолог.

Он отметил, что в Украине нужны изменения не только на уровне власти, но и на уровне каждого гражданина.

"Когда украинец едет по Варшаве в машине, не выбросит окурок на улицу, потому что штрафуют. А в Украине - нет. Надо строить Европу внутри страны. Для этого каждый должен создать ее в своем сознании. Это огромные пласты изменений в культуре, представлениях, знаниях. Это долгий процесс. В понимании большинства украинцев реформа - это повышение стандартов жизни. Увеличение пенсий и зарплат, ремонт дорог", - отметил Алексей.

По его словам, после Майдана жители нашей страны просто разочаровались в политике.

"После Майдана люди преодолевали коррупцию на своем уровне. Увидев, что проблема не уменьшается, удивляются: почему я должен отказываться от злоупотреблений на бытовом уровне. Украинец разочаровался", - добавил социолог.

Напомним, что лидер "Оппоблока" изумился вопросу журналиста о "фиктивных спонсорах".