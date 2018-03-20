"Где? Шо, серьезно?": лидер "Оппоблока" изумился вопросу журналиста о "фиктивных спонсорах"

Журналисты рассказали о счетах партии

Лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко очень изумился вопросу журналиста о наличии у него "фиктивных спонсоров". Его реакцию можно увидеть в коротком видео, которое опубликовало издание Bihus.info в своем Twitter. Отметим, что партия получила на свой счет миллион гривен от якобы владелицы "Полибудсервиса" из Обухова. Журналисты наведались в квартиру "миллионерши".

Как оказалось, владелица фирмы, которая перевела на счет партии Бойко миллионы гривен, живет в скромной многоэтажке. Ее мама расказала, что женщина из-за нужды продала свои персональные данные за мизерную выручку.

"Ей платили 200-300 гривен. Она приехала и перечислялись какие-то деньги, но маленькие", - рассказала мама "миллионерши".

"Она живет здесь. Но она существует за счет меня. Я работаю, она подрабатывает, у нее абсолютно нет денег .Она окончила училище, у нее нет столько мозгов", - поделилась мама женщины.

Лидер "Оппоблока" делает вид, что первый раз слышит о своих корпоративных спонсорах, которые перечисляют миллионы на счет его партии.