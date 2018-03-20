"Де? Шо, серйозно?": лідер "Оппоблока" здивувався питанню журналіста про "фіктивних спонсорів"

Журналісти розповіли про рахунки партії

Лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко дуже здивувався питанню журналіста про наявність у нього "фіктивних спонсорів". Його реакцію можна побачити в короткому відео, яке опублікувало видання Bihus.info у своєму Twitter. Відзначимо, що партія отримала на свій рахунок мільйон гривень від нібито власниці "Полібудсервіса" з Обухова. Журналісти навідалися в квартиру "мільйонерки".

Як виявилося, власниця фірми, яка перевела на рахунок партії Бойко мільйони гривень, живе в скромній багатоповерхівці. Її мама розповіла, що жінка через потреби продала свої персональні дані за мізерну виручку.

"Їй платили 200-300 гривень. Вона приїхала і перераховувалися якісь гроші, але маленькі", - розповіла мама "мільйонерки".

"Вона живе тут. Але вона існує за рахунок мене. Я працюю, вона підробляє, у неї абсолютно немає грошей .Вона закінчила училище, у неї немає стільки мізків", - поділилася мама жінки.

Лідер "Оппоблока" робить вигляд, що вперше чує про своїх корпоративних спонсорів, які перераховують мільйони на рахунок його партії.