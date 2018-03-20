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"Українець розчарувався": соціолог розповів про настрої мешканців нашої країни

STYLERLIFE        20.03.2018 - 22:14
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Експерт звернув увагу, що все частіше українці їдуть на роботу за кордон

Соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, як зараз виживають українці. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу "Країна", передає gazeta.ua.

Експерт звернув увагу, що все частіше українці їдуть на роботу за кордон.

"У нас близько 12 відсотків українців побували на заробітках за останні п'ять років. Ще близько 40 відсотків хотіли б поїхати. Дві третини з них, заробивши кошти, хочуть повернутися додому. Будуть в Україні такі ж умови - ніхто нікуди не поїде. Те, що люди готові повертатися, означає, що вони вірять в цю країну. Хочуть, щоб їх діти тут жили краще. Це теж українська традиція - жити не для себе, а для майбутнього дітей. І кожен раз це майбутнє віддаляється. Хочеться жити вже і зараз", - каже соціолог.

Він зазначив, що в Україні потрібні зміни не тільки на рівні влади, але і на рівні кожного громадянина.

"Коли українець їде по Варшаві в машині, не викине недопалок на вулицю, тому що штрафують. А в Україні - немає. Треба будувати Європу всередині країни. Для цього кожен повинен створити її в своїй свідомості. Це величезні пласти змін в культурі, уявленнях, знаннях. Це довгий процес. В розумінні більшості українців реформа - це підвищення стандартів життя. Збільшення пенсій і зарплат, ремонт доріг", - зазначив Олексій.

За його словами, після Майдану жителі нашої країни просто розчарувалися в політиці.

"Після Майдану люди долали корупцію на своєму рівні. Побачивши, що проблема не зменшується, дивуються: чому я повинен відмовлятися від зловживань на побутовому рівні. Українець розчарувався", - додав соціолог.

Нагадаємо, що лідер "Оппоблока" здивувався питанням журналіста про "фіктивних спонсорів".

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Теги: украинцы, общество
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