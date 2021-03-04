Стало відомо, коли українці зможуть купити вакцину від коронавірусу

Мешканці України вже цього літа зможуть самостійно придбати вакцину від коронавірусу. Таким чином ті, хто захоче виїхати за кордон зможуть зробити щеплення навіть якщо їм не положена безкоштовна вакцина від держави.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.
"Якщо Кабмін не зможе використовувати всю вакцину, ми будемо передавати це комерційним клінікам по собівартості для того, щоб ми могли віддавати тим людям, які хочуть кудись їхати", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, інфекціоніст розповіла, чи можна захворіти на коронавірус під час вакцинації.
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