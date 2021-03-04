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Стало известно, когда украинцы смогут купить вакцину от коронавируса

Автор: Роман Мирончук

Жители Украины уже этим летом смогут самостоятельно приобрети вакцину от коронавируса. Таким образом те, кто захочет выехать за границу смогут сделать прививку даже если им не положена бесплатная вакцина от государства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга.

"Если Кабмин не сможет использовать всю вакцину, мы будем передавать это коммерческим клиникам по себестоимости для того, чтобы мы могли отдавать это тем людям, которые хотят куда-то ехать", - сказал Шмыгаль.

Кто первым бесплатно получит вакцину в Украине

  • медицинские работники, включая лиц, которые принимают непосредственное участие в противодействии пандемии;
  • военнослужащие, которые принимают участие в ООС;
  • работники социальной сферы;
  • люди, проживающие в учреждениях по оказанию длительного ухода и поддержки, и работники таких заведений;
  • пожилые люди (от 60 лет);
  • работники важных структур государственной безопасности: ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;
  • учителя и другие работники сферы образования;
  • люди, которые находятся в местах ограничения свободы и/или следственных изоляторах, а также работники этих учреждений;
  • другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в категории риска заражения COVID-19, которые не были включены в вышеупомянутые группы.

Напомним, инфекционист рассказала, можно ли заболеть коронавирусом во время вакцинации.

Мы также писали о том, что появился калькулятор, который покажет ваше место в очереди на вакцинацию.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаКоронавирус
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