Стало известно, когда украинцы смогут купить вакцину от коронавируса

Жители Украины уже этим летом смогут самостоятельно приобрети вакцину от коронавируса. Таким образом те, кто захочет выехать за границу смогут сделать прививку даже если им не положена бесплатная вакцина от государства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга.
"Если Кабмин не сможет использовать всю вакцину, мы будем передавать это коммерческим клиникам по себестоимости для того, чтобы мы могли отдавать это тем людям, которые хотят куда-то ехать", - сказал Шмыгаль.
Напомним, инфекционист рассказала, можно ли заболеть коронавирусом во время вакцинации.
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