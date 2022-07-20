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Стало відомо, чи змусять українців знову носити маски і показувати COVID-сертифікати

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Середа 20 липня 2022 20:12
Стало відомо, чи змусять українців знову носити маски і показувати COVID-сертифікати Коронавірус нікуди не зник (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Styler

Коронавірус ніхто не відміняв. Тому сьогодні в Україні люди мають по можливості дотримуватися правил респіраторного захисту і мати сертифікати про вакцинацію. Звісно, війна внесла свої корективи. Але якщо ви хочете бути здоровим, то бажано виконувати "довоєнні" вимоги.

Про повернення маскового режиму та перевірки COVID-сертифікатів у ефірі "Українського радіо" розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Українців знову змусять ходити в масках у магазинах і транспорті?

Відповідаючи на це питання, Кузін наголосив, що його колеги з Міністерства охорони здоров'я "будуть дивитися за ситуацією". При цьому він додав, що "зараз маски не скасовані".

"Тобто по суті скасована вимога їх обов’язковості у закладах харчування або в інших громадських місцях. Але на розсуд підприємця може вимагатися маска", - пояснив він.

"За два роки ми звикли, що маска є захистом, і під час збільшення кількості випадків українці самі активно почнуть використовувати маски для самозахисту. Певна частина піде вакцинуватися", - додав Кузін.

Разом з тим лікар розуміє, що "під час користування бомбосховищами неможливо примусити людей одягати маску або шукати її, бо це питання часу й безпеки".

Тому норма про носіння масок буде залишатися, швидше за все, рекомендаційною.

Про перевірку сертифікатів

Кузін нагадав, що звичне карантинне зонування було призупинено на період дії воєнного стану.

"Але ми будемо так само рахувати епідемічні пороги, виділяти регіони, де ситуація найбільш критична, і будемо закликати суб’єкти господарювання продовжити перевірку сертифікатів у тих регіонах, де дозволятиме безпекова ситуація", - додав він.

До слова, раніше в МОЗ зробили важливе пояснення, що робити українцям, які вчасно не отримали бустерне Covid-щеплення.

Додамо, що на початку липня Віктор Ляшко зробив заяву стосовно закінчення пандемії коронавірусу.

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сертифікат вакцинації COVID Коронавірус
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