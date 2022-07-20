Стало известно, заставят ли украинцев снова носить маски и показывать COVID-сертификаты

Коронавирус никто не отменял. Поэтому сегодня в Украине люди должны по возможности соблюдать правила респираторной защиты и иметь сертификаты о вакцинации. Конечно, война внесла свои коррективы. Но если вы хотите быть здоровым, то желательно выполнять "довоенные" требования.

О возвращении масочного режима и проверки COVID-сертификатов в эфире "Украинского радио" рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Украинцев снова заставят ходить в масках в магазинах и транспорте?

Отвечая на этот вопрос, Кузин отметил, что его коллеги из министерства здравоохранения "будут смотреть за ситуацией". При этом он добавил, что "сейчас маски не отменены".

"То есть по сути отменено требование их обязательности в заведениях питания или в других общественных местах. Но на усмотрение предпринимателя может требоваться маска", - пояснил он.

"За два года мы привыкли, что маска является защитой, и во время увеличения количества случаев украинцы сами активно начнут использовать маски для самозащиты. Определенная часть пойдет вакцинироваться", - добавил Кузин.

Вместе с тем врач понимает, что "во время пользования бомбоубежищами невозможно заставить людей надевать маску или искать ее, потому что это вопрос времени и безопасности".

Поэтому норма о ношении масок будет оставаться, скорее всего, рекомендательной.

О проверке сертификатов

Кузин напомнил, что привычное карантинное зонирование было приостановлено на период действия военного положения.

"Но мы будем так же считать эпидемические пороги, выделять регионы, где ситуация наиболее критическая, и будем призывать субъекты хозяйствования продолжить проверку сертификатов в тех регионах, где будет позволять ситуация с безопасностью", - добавил он.