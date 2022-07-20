Стало відомо, чи змусять українців знову носити маски і показувати COVID-сертифікати

Українців знову змусять ходити в масках у магазинах і транспорті?

Відповідаючи на це питання, Кузін наголосив, що його колеги з Міністерства охорони здоров'я "будуть дивитися за ситуацією". При цьому він додав, що "зараз маски не скасовані".

"Тобто по суті скасована вимога їх обов’язковості у закладах харчування або в інших громадських місцях. Але на розсуд підприємця може вимагатися маска", - пояснив він.

"За два роки ми звикли, що маска є захистом, і під час збільшення кількості випадків українці самі активно почнуть використовувати маски для самозахисту. Певна частина піде вакцинуватися", - додав Кузін.

Разом з тим лікар розуміє, що "під час користування бомбосховищами неможливо примусити людей одягати маску або шукати її, бо це питання часу й безпеки".

Тому норма про носіння масок буде залишатися, швидше за все, рекомендаційною.

Про перевірку сертифікатів

Кузін нагадав, що звичне карантинне зонування було призупинено на період дії воєнного стану.

"Але ми будемо так само рахувати епідемічні пороги, виділяти регіони, де ситуація найбільш критична, і будемо закликати суб’єкти господарювання продовжити перевірку сертифікатів у тих регіонах, де дозволятиме безпекова ситуація", - додав він.