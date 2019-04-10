Стартував набір першокласників до шкіл: що потрібно для зарахування

Кампанія з набору дітей до школи в перший клас закінчиться 31 травня
В Україні розпочався набір учнів у перший клас. У Міністерстві освіти і науки розповіли про нинішню кампанію щодо зарахування у навчальні заклади майбутніх першокласників та уточнили батькам необхідні документи для реєстрації.
Як повідомили в прес-службі міністерства, в усі школи та місцеві органи влади 9 квітня було розіслано лист МОН про прийом дітей у перші класи в 2019 році.
Зазначається, що використання для першочергового зарахування дитини до 1-го класу лише одного способу підтвердження місця проживання (місце реєстрації) є неприпустимим обмеженням.
Ілюстративне фото: kievcity.gov.ua
Підтвердити місце проживання можна також низкою інших документів:
Як розповів перший заступник МОН Павло Хобзей, у 2018 році відповідно до вимог нового Закону "Про освіту" було змінено порядок зарахування дітей у перші класи.
"Тепер кожна дитина може піти до школи, найближчу до її місця проживання, закріплену за цією територією - без тестів, співбесід або інших випробувань", - розповів він.
Для першочергового зарахування потрібно лише підтвердити місце проживання одним з документів.
"Але вже зараз маємо звернення батьків, що для підтвердження місця проживання школи вимагають виключно відповідну реєстрацію. Хочу наголосити, що це неприпустиме обмеження прав дитини на першочергове зарахування", - наголосив Хобзей.
Ілюстративне фото: pixabay.com /sobima
Також у МОН додали, що даний перелік не є вичерпним - підтвердженням також може бути інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з його батьків або законних представників.
У міністерстві нагадали, що дату початку прийому документів для зарахування до 1-го класу визначають місцеві органи самоврядування. У деяких регіонах України вже оголошено прийом.
Кінцева дата подачі документів єдина для всіх - це 31 травня.
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