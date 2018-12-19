У столиці відкриють Всеукраїнську різдвяну виставку

Виставка триватиме до 13 січня 2019 року
У центрі Києва в четвер, 20 грудня, у Центральному будинку художника відкриється Всеукраїнська різдвяна виставка. Захід приурочено святам Різдва і Нового року, що наближаються, повідомили в прес-службі КМДА із посиланням на Департамент культури.
Виставку відкриють о 16:00. Вхід вільний.
Цей мистецький проект проводять щорічно до новорічних та різдвяних свят.
У цьому році в рамках проекту буде представлено понад 400 художніх творів авторів з усіх регіонів України. Будуть представлені живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво.
Також протягом усього заходу триватимуть презентаційно-святкові акції. У планах святкової виставки - щоденний показ низки відеосюжетів, пов'язаних з досягненнями сучасного мистецтва з різних регіонів країни.
Виставка триватиме до 13 січня 2019 року за адресою. Адреса: вул. Січових Стрільців, 1-5.
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві вчетверте відкрили найбільший міський парк розваг "Зимова Країна на ВДНГ".
Також ми писали про те, що в столиці сьогодні, 19 грудня, урочисто відкривають на Софійській і Контрактовій площах святкові новорічні локації.
Нагадаємо, 18 грудня в київському міському Будинку природи відбулося відкриття виставки фіалок.
Відео: РБК-Україна