У столиці відкриють Всеукраїнську різдвяну виставку

Фото: museum.net.ua

Виставка триватиме до 13 січня 2019 року

У центрі Києва в четвер, 20 грудня, у Центральному будинку художника відкриється Всеукраїнська різдвяна виставка. Захід приурочено святам Різдва і Нового року, що наближаються, повідомили в прес-службі КМДА із посиланням на Департамент культури.

Виставку відкриють о 16:00. Вхід вільний.

Цей мистецький проект проводять щорічно до новорічних та різдвяних свят.

У цьому році в рамках проекту буде представлено понад 400 художніх творів авторів з усіх регіонів України. Будуть представлені живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво.

Також протягом усього заходу триватимуть презентаційно-святкові акції. У планах святкової виставки - щоденний показ низки відеосюжетів, пов'язаних з досягненнями сучасного мистецтва з різних регіонів країни.

Виставка триватиме до 13 січня 2019 року за адресою. Адреса: вул. Січових Стрільців, 1-5.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві вчетверте відкрили найбільший міський парк розваг "Зимова Країна на ВДНГ".

Також ми писали про те, що в столиці сьогодні, 19 грудня, урочисто відкривають на Софійській і Контрактовій площах святкові новорічні локації.

Нагадаємо, 18 грудня в київському міському Будинку природи відбулося відкриття виставки фіалок.

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Відео: РБК-Україна