В столице откроют Всеукраинскую рождественскую выставку

Фото: museum.net.ua

Выставка продлится до 13 января 2019 года

В центре Киева в четверг, 20 декабря, в Центральном доме художника откроется Всеукраинская рождественская выставка. Мероприятие приурочено приближающимся праздникам Рождества и Нового года, сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент культуры.

Выставку откроют в 16:00. Вход свободный.

Этот художественный проект проводят ежегодно к новогодним и рождественским праздникам.

В этом году в рамках проекта будет представлено более 400 художественных произведений авторов из всех регионов Украины. Будут представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Также в течение всего мероприятия продлятся презентационно-праздничные акции. В планах праздничной выставки - ежедневный показ ряда видеосюжетов, связанных с достижениями современного искусства из разных регионов страны.

Выставка продлится до 13 января 2019 года по адресу. Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве в четвертый раз открыли самый большой городской парк развлечений "Зимова Країна на ВДНГ".

Также мы писали о том, что в столице сегодня, 19 декабря, торжественно открывают на Софийской и Контрактовой площадях праздничные новогодние локации.

Напомним, 18 декабря в киевском городском Доме природы состоялось открытие выставки фиалок.

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Видео: РБК-Украина