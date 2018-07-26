"Стоячи на колінах": у Миколаєві виявили труп жінки у ванній

Ілюстративне фото (facebook.com/hamburgermorgenpost)

Загиблу знайшла мати

У Миколаєві виявили труп молодої жінки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Миколаєва.

Відомо, що тіло 31-річної жінки виявила її матір.

"Повідомлення про виявлення тіла 31-річної потерпілої з зовнішніми ознаками насильницької смерті надійшло в поліцію 25 липня ввечері від її матері. Жінка разом з другом прийшла провідати дочку, і деякий час не відповідала на телефонні дзвінки. Вони і знайшли її мертвою у ванній кімнаті", - повідомили в поліції.

Патрульні, які прибули на виклик, виявили тіло жінки у ванній. Воно було в неприродній позі – стоячи на колінах, голова опущена у ванну, яка була заповнена наполовину водою з кров'ю. Верхня частина одягу загиблої була задерте майже до шиї.

Як розповіла мати потерпілої, у квартирі були розкидані речі й зникли деякі особисті предмети її дочки.

Фото: Відділ комунікації поліції Миколаєва

Сусіди повідомляють, що в даній квартирі часто відбувалися пиятики та бійки, хоча там проживала молода жінка з маленькою дитиною. Крім того, в квартирі часто спостерігали сторонніх чоловіків.

Мати загиблої розповіла, що вранці, в день загибелі, вона бачила доньку в компанії чоловіка. Вони були в стані легкого алкогольного сп'яніння і сварилися. Жінка вирішила забрати онука і піти.

Відео: YouTube/"Новини N"

Як повідомляє місцеве видання "Новини N", у четвер вдень був затриманий передбачуваний учасник злочину. Ним виявився колишній військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади Дмитро Гуків. Поліція з'ясувала, що військовий вже кілька місяців значиться як дезертир, так як самовільно залишив військову частину. Зараз він дає свідчення.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками "Умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів". Поки невідомо, які саме тілесні ушкодження отримала жінка і що стало причиною смерті. Розглядаються різні версії та мотиви злочину, проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, у Миколаївській області машиністи сховали тіло жінки, яку переїхав поїзд.

Відео: video.rbc.ua