"Стоя на коленях": в Николаеве обнаружили труп женщины в ванной

Иллюстративное фото (facebook.com/hamburgermorgenpost)

Погибшую нашла мать

В Николаеве обнаружили труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаева.

Известно, что тело 31-летней женщины обнаружила ее мать.

"Сообщение об обнаружении тела 31-летней потерпевшей с внешними признаками насильственной смерти поступило в полицию 25 июля вечером от ее матери. Женщина вместе с другом пришла навестить дочь, и некоторое время не отвечала на телефонные звонки. Они и нашли ее мертвой в ванной комнате", - сообщили в полиции.

Патрульные, которые прибыли по вызову, обнаружили тело женщины в ванной. Оно было в неестественной позе – стоя на коленях, голова опущена в ванну, которая была заполнена наполовину водой с кровью. Верхняя часть одежды погибшей была задрана почти до шеи.

Как рассказала мать потерпевшей, в квартире были разбросаны вещи и пропали некоторые личные предметы ее дочери.

Фото: Отдел коммуникации полиции Николаева

Соседи сообщают, что в данной квартире часто происходили пьянки и драки, хотя там проживала молодая женщина с маленьким ребенком. Кроме того, в квартире часто наблюдали посторонних мужчин.

Мать погибшей рассказала, что утром, в день гибели, она видела дочь в компании мужчины. Они были в состоянии легкого алкогольного опьянения и ссорились. Женщина решила забрать внука и уйти.

Видео: YouTube/"Новости N"

Как сообщает местное издание "Новости N", в четверг днем был задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался бывший военнослужащий 79-ой аэромобильной бригады Дмитрий Гуков. Полиция выяснила, что военный уже несколько месяцев числится как дезертир, так как самовольно покинул воинскую часть. Сейчас он дает показания.

Начато уголовное производство по признакам "Умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений". Пока неизвестно, какие именно телесные повреждения получила женщина и что стало причиной смерти. Рассматриваются разные версии и мотивы преступления, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, в Николаевской области машинисты спрятали тело женщины, которую переехал поезд.

Видео: video.rbc.ua