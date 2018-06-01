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"Стою і натурально реву": журналіст розповів курйозну історію після "вбивства" Бабченка

STYLERLIFE        01.06.2018 - 10:01
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Історія зі "смертю" Бабченка запам'ятається багатьом

Журналіст і фотограф Юрій Мацарський поділився курйозної історією, яка сталася з ним після "вбивства" Аркадія Бабченка. Про це написав на своїй сторінці в Facebook.

Мацарський розповів, що звістка про "смерть" Бабченка дуже його засмутила і він проплакав усю ніч. На наступний день фотограф повинен був йти на святкову лінійку до дитини в школу.

"Після ночі, проведеної спершу біля під'їзду "загиблого", потім у залитій кров'ю його квартирі і, нарешті, вдома у спільних друзів з тремтячою "вдовою", я, проспав близько години, пішов у школу до дитини на лінійку", - говорить Юрій.

Чоловік розповів, що надів темні окуляри, щоб не видно було заплаканих очей, і "прилаштувався" в групі батьків позаду учнів класу дочки, але раптом класна керівниця схопила його за руку і почала розповідати про прогалини у вихованні дитини.

"- Лається, - каже. - Так уміло, що я аж рот відкрила.

Тут я згадую, як віртуозно лаявся "небіжчик" і у мене самі собою ллються сльози. Стою навпроти вчительки і натурально реву. Класна зупиняється на півслові, дивиться на мене і кидається втішати:

- Але в іншому - прекрасна дівчинка, розумна, симпатична. Ну лається трохи іноді, що ж ви так переживаєте?" – розповів про інцидент Мацарський.

Скріншот поста (facebook.com/yuriy.matsarsky)

Користувачі соцмережі з гумором відреагували на цю історію.

Скріншот коментарів (facebook.com/yuriy.matsarsky)

Раніше повідомлялося, що Аркадій Бабченко розповів подробиці інсценування свого вбивства і спецоперації СБУ.

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Теги: Аркадий Бабченко
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