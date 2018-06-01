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"Стою и натурально реву": журналист рассказал курьезную историю после "убийства" Бабченко

STYLERLIFE        01.06.2018 - 10:01
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

История со "смертю" Бабченко запомнится многим

Журналист и фотограф Юрий Мацарский поделился курьезной историей, которая произошла с ним после "убийства" Аркадия Бабченко. Об этом Юрий написал на своей странице в Facebook.

Мацарский рассказал, что весть о "смерти" Бабченко очень его огорчила и он проплакал всю ночь. На следующий день фотограф должен был идти на праздничную линейку к ребенку в школу.

"После ночи, проведенной сперва у подъезда "погибшего", потом в залитой кровью его квартире и, наконец, дома у общих друзей с дрожащей "вдовой", я, проспав около часа, пошел в школу к ребенку на линейку", - говорит Юрий.

Мужчина рассказал, что надел темные очки, чтобы не видно было заплаканных глаз, и "пристроился" в группе родителей позади учеников класса дочери, но вдруг классная руководительница схватила его за руку и начала рассказывать о пробелах в воспитании ребенка.

"- Ругается, - говорит. - Так умело, что я аж рот открыла.

Тут я вспоминаю, как виртуозно ругался "покойник" и у меня сами собой льются слезы. Стою напротив учительницы и натурально реву. Классная останавливается на полуслове, смотрит на меня и кидается утешать:

- Но в остальном - прекрасная девочка, умная, симпатичная. Ну ругается немного иногда, что ж вы так переживаете-то?" – рассказал об инциденте Мацарский.

Скриншот поста (facebook.com/yuriy.matsarsky)

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на эту историю.

Скриншот комментариев (facebook.com/yuriy.matsarsky)

Ранее сообщалось, что Аркадий Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства и спецоперации СБУ.

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