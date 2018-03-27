"Країна вбиває дітей власними силами": російський журналіст висловився про трагедію в Кемерово

За його словами, загиблі стали жертвами інфантилізму та ідіотії

Росія своїми силами вбиває населення країни. Таку думку висловив журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці в Facebook.

"Справа в тому, що Путін тут абсолютно ні при чому. Це ваш великодуховний зайвохромосомний народ вбив цих дітей. А зовсім не Путін. Інфантилізм, ідіотія та нездатність вибудувати логічні зв'язки переважної більшості населення цієї території - і вбили цих дітей", - написав він .

Журналіст зазначив, що "розумові центри, що відповідають за логічні ланцюжки, атрофовані повністю" у російського суспільства.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

"Що роблять у всьому світі після подібного? Проводять мозковий штурм. Розбирають трагедію по секундах, по кісточках, за складовими. І потім, на основі проведеного аналізу, вживають усіх можливих заходів для запобігання подібного", - додав журналіст.

"Зі школи починають дітям пояснювати, що таке розум і як ним користуватися. Щоб, коли вони виростуть, в голову нікому не прийшло замкнути дітей в кінотеатрі. Або давати хабар пожежним. Або брати її. У Росії це неможливо", - написав Бабченко.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Журналіст вважає, що незабаром трагедія забудеться, але ніхто не витягне, належний урок.

"Не Путін будував торговий центр. Не Путін відключав сигналізацію. Не Путін замикав дітей. Чи не Путін покірно дає записки про нерозголошення і боїться назвати своє прізвище, коли розповідає про те, як згоріли його діти. Ця країна пречудово вбиває своїх дітей власними силами, без всякого Путіна", - додав Бабченко.

Скріншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Раніше блогер розповів, які наслідки для Путіна може принести трагедія в Кемерово.