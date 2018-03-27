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"Страна убивает детей собственными силами": российский журналист высказался о трагедии в Кемерово

STYLERLIFE        27.03.2018 - 19:26
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.comA42.Ru)
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.comA42.Ru)

По его словам, погибшие стали жертвами инфантилизма и идиотии

Россия своими силами убивает население страны. Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

"Дело в том, что Путин здесь совершенно ни при чем. Это ваш великодуховный лишнехромосомный народ убил этих детей. А совсем не Путин.  Инфантилизм, идиотия и неспособность выстроить логические связки подавляющего большинства населения этой территории – и убили этих детей", - написал он.

Журналист отметил, что "мыслительные центры, отвечающие за логические цепочки, атрофированы полностью" у российского общества.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

"Что делают во всем мире после подобного? Проводят мозговой штурм. Разбирают трагедию по секундам, по косточкам, по составляющим. И потом, на основе проведенного анализа, принимают все возможные меры для предотвращения подобного", - добавил журналист.

"Со школы начинают детям объяснять, что такое разум и как им пользоваться. Чтобы, когда они вырастут, в голову никому не пришло запереть детей в кинотеатре. Или давать взятку пожарным. Или брать её. В России это невозможно", – написал Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Журналист считает, что вскоре трагедия забудется, но никто не извлечет должного урока.

"Не Путин строил торговый центр. Не Путин отключал сигнализацию. Не Путин запирал детей. Не Путин покорно дает записки о неразглашении и боится назвать свою фамилию, когда рассказывает о том, как сгорели его дети. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина", – добавил Бабченко.

Скриншот поста (facebook.com/babchenkoa)

Ранее блогер рассказал, какие последствия для Путина может принести трагедия в Кемерово.

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Теги: Кемерово, Аркадий Бабченко
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