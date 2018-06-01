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В Києві фура наїхала одразу на двох людей на переході

STYLERLIFE        01.06.2018 - 11:32
Фото: ДТП на Щербаківського (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: ДТП на Щербаківського (facebook.com/dtp.kiev.ua)

З важкими травмами людей госпіталізували

1 червня в Києві сталася страшна ДТП. Аварія трапилася на вулиці Щербаківського, недалеко від метро "Нивки". Вантажівка збила двох людей на пішохідному переході, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua Facebook. Наголошується, що на місці трагедії калюжі крові і розкидані речі жертв аварії.

"Два пішохода лежать без ознак життя на асфальті метрах в 30 від переходу. Калюжі крові і розкидані речі. Ще далі вантажівка. Моторошна картина ДТП в Києві на Щербаківського, поруч з Салютній.Там на небезпечному нерегульованому переході водій вантажівки важко травмував двох пішоходів. Обидва в критичному стані, без свідомості, були госпіталізовані в реанімацію", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в обох людей множинні переломи, у одного важка відкрита черепно-мозкова травма. Особу другого постраждалого до цих пір не встановлена.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: ДТП у Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як раніше повідомлялося, у ніч на 1 червня в Києві відбулося смертельне ДТП з участю пішохода і вантажівки. Чоловік вирішив перебігти Окружну дорогу в недозволеному місці, а фура Renault не встигла загальмувати.

Перебігав Окружну: у Києві вантажівка насмерть збила пішохода Куди піти в Києві на вихідних 2-3 червня
Теги: Київ, ДТП
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