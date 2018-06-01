В Днепре картины трехлетнего ребенка продают за сотни долларов (видео)

У юной художницы была уже даже персональная выставка

В Днепре трехлетняя Ника Стрелецкая рисует картины, которые покупают за сотни долларов. Об этом передает ТСН.

Картины ребенка называют абстракциями.

Творчество юной художницы началось с того, что мама-художница на несколько минут оставила без присмотра свое полотно, краски и 9-месячного ребенка.

"Краски были на полу, полотно было на полу. Она привстала и давай размазывать по холсту. Можно сказать, что она с картиной пошла", - говорит мама Татьяна Охрименко.

"Стоит маленький ребенок – можно сказать, в краске потерялся", - рассказал Алексей Стрелецкий.

Однажды мама отдала картины ребенка на выставку и была удивлена тем, что на них появились покупатели.

"Художники более опытные посоветовали 200 долларов. И как-то так получилось, что работы продались", - говорят родители.

Имя девочки уже внесли в книгу национальных рекордов, как самого младшего автора персональной выставки.

"Я только в 7 лет пыталась нарисовать то, что Ника уже рисует", - признается Татьяна. Она утверждает, что не вмешивается в процесс творчества дочки, только обеспечивает ребенка красками, мольбертами и прочим необходимым материалом.

Журналисты взяли несколько картин юной художницы и привезла их на осмотр столичного профессионала.

Анатолий Панкевич одобрительно отозвался об увиденном. "Класс. Современная работа, современное искусство, неоэкспрессионизм", - прокомментировал он и добавил, что выложил бы за каждую работу 200-250 долларов.

Эксперт был удивлен, когда услышал про возраст художницы.

Видео: Маленький бизнес: 3-летняя Ника рисует картины, которые ценители готовы купить за сотни долларов (youtube.com/ТСН)

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