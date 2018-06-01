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У Дніпрі картини трирічної дитини продають за сотні доларів (відео)

STYLERКурйози        01.06.2018 - 10:33
Скріншот: (youtube.com/ТСН)
Скріншот: (youtube.com/ТСН)

У юної художниці була вже навіть персональна виставка

У Дніпрі трирічна Ніка Стрілецька малює картини, які купують за сотні доларів. Про це передає ТСН.

Картини дитини називають абстракціями.

Творчість юної художниці почалося з того, що мама-художниця на кілька хвилин залишила без нагляду своє полотно, фарби і 9-місячної дитини.

"Фарби були на підлозі, полотно було на підлозі. Вона підвелася і давай розмазувати по полотну. Можна сказати, що вона з картиною пішла", - каже мама Тетяна Охріменко.

"Стоїть маленька дитина – можна сказати, фарбі загубився", - розповів Олексій Стрілецький.

Одного разу мама віддала картини дитини на виставку і була здивована тим, що на них з'явилися покупці.

"Художники більш досвідчені порадили 200 доларів. І якось так вийшло, що роботи продалися", - кажуть батьки.

Ім'я дівчинки вже внесли до книги національних рекордів, як наймолодшого автора персональної виставки.

"Я тільки в 7 років намагалася намалювати те, що Ніка вже малює", - зізнається Тетяна. Вона стверджує, що не втручається в процес творчості дочки, тільки забезпечує дитину фарбами, мольбертами і іншим необхідним матеріалом.

Журналісти взяли кілька картин юної художниці і привезла їх на огляд столичного професіонала.

Анатолій Панкевич схвально відгукнувся про побачене. "Клас. Сучасна робота, сучасне мистецтво, неоекспресіонізм", - прокоментував він і додав, що виклав би за кожну роботу 200-250 доларів.

Експерт був здивований, коли почув про вік художниці.

Відео: Маленький бізнес: 3-річна Ніка малює картини, які цінителі готові купити за сотні доларів (youtube.com/ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Києві на кінофестивалі "Молодість" представили фільм Адины Пинтилие.

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Теги: картины, мистецтво
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