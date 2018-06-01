Страшная авария: в Киеве фура наехала сразу на двоих людей на переходе

Людей с тяжелыми травмами госпитализировали

1 июня в Киеве произошло страшное ДТП. Авария случилась на улице Щербаковского, недалеко от метро "Нивки". Грузовик сбил двоих людей на пешеходном переходе, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Отмечается, что на месте трагедии лужи крови и разбросанные вещи жертв аварии.

"Два пешехода лежат без признаков жизни на асфальте метрах в 30 от перехода. Лужи крови и разбросанные вещи. Еще дальше грузовик. Жуткая картина ДТП в Киеве на Щербаковского, рядом с Салютной.Там на опасном нерегулируемом переходе водитель грузовичка тяжело травмировал двух пешеходов. Оба в критическом состоянии, без сознания, были госпитализированы в реанимацию", - сказано в сообщении.

Сообщается, что у обоих людей множественные переломы, у одного тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Личность второго пострадавшего до сих пор не установлена.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 июня в Киеве произошло смертельное ДТП с участием пешехода и грузовика. Мужчина решил перебежать Окружную дорогу в неположенном месте, а фура Renault не успела затормозить.