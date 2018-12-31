"Страшна біль": дівчина зварила яйце в мікрохвильовці і мало не осліпла

Колаж РБК-Україна

Постраждала стверджує, що раніше такий спосіб готування був безпечним

Молода дівчина з міста Ньюкасл, Великобританія, вирішила відварити яйце в мікрохвильовці і ледь не позбулася обох очей. Про це повідомляє видання LADbible.

19-річна британка Кортні Вуд розповіла, що в Різдвяний ранок вона вирішила приготувати собі сніданок за рецептом, який використовує вже давно. Вона поклала на тарілку кілька шматочків бекону і поставила кухоль, в якій у воді плавало яйце. Все це вона поставила в мікрохвильовку і встановила таймер на одну хвилину.

"У день Різдва я приготував собі сніданок. Я поклала трохи бекону під гриль, а потім я поклала яйце в склянку з невеликою кількістю води - як я робила раніше - і сунула його в мікрохвильову піч. На хвилину. Мікрохвильова піч не гуділа, тому я витягла яйце назад, поклала його збоку і перевірила бекон. Коли я повернулася до кухля, яйце вибухнуло мені в обличчя", - розповіла постраждала дівчина.

Від сильної болі Кортні почала кричати. Вона побігла у ванну, щоб промити очі холодною водою, а потім подзвонила подрузі.

"До того моменту я вже не могла бачити, і я кричала від болю. Моя подруга, коли побачила, що сталося – відразу набрала 911", - повідомила Вуд.

Медики в лікарні Royal Stoke наклали Кортні на очі пов'язку і прописали морфій від сильного болю. Вони обстежили очі дівчини і повідомили, що опіки поверхневі, і вони зачепили поверхню рогівки. Але на щастя, Кортні не втратити зору, хоча на відновлення їй буде потрібно кілька тижнів.

Кортні щодня відвідує лікарів, приймає стероїди і проводить необхідні процедури. Дві доби вона нічого не бачила – через 48 годин повернувся зір на одному оці, а з другим дівчина досі має проблеми. Вона застерігає всіх від таких травм і просить бути обережніше з приготуванням їжі в мікрохвильовій печі.

"У мене є очні краплі і стероїди, і я повинна відвідувати очну клініку кожен день, поки мої очі не загояться. Лікарі сказали мені, що зір у моєму лівому оці може не відновитися протягом тижня чи навіть довше. Це був найстрашніший біль, який я коли-небудь відчувала, це було жахливо, і я б не хотіла, щоб хтось ще проходив через те, через що я пройшла", - зазначила Кортні Вуд.

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