Комаровський розповів про ідеальний продукт для дітей

Комаровський розповів про користь кисломолочних продуктів для дітей і чому в Україні вони настільки популярні. На його думку, більшість мам обирають такий тип продукту через зручність годування. Про те, чи дійсно настільки корисні кисломолочні продукти Євген Комаровський розповів у своєму блозі в YouTube.

Доктор зазначив, що існують народи, які обходяться без вживання молочних і кисломолочних продуктів і живуть нормально. Він також підкреслив, що саме в Україні дуже поширене годування дітей з раннього віку таким видом продуктів.

"Продукти, особливо кисломолочні, влаштовують дітей практично ідеально: це легко засвоюється, це можна придбати у величезній кількості варіантів, це корисні бактерії, що стимулюють травлення, це, зрештою, – смачно", - розповідає Комаровський.

Комаровський розповів про користь кисломолочних продуктів для дітей (ілюстративні фото: pixabay.com)

На думку доктора, головна цінність молочних продуктів в тому, що мамі не доводиться проводити багато годин на кухні.

"Є готовий продукт прекрасного смаку, безпечний, в зручній упаковці з досить-таки довгим терміном зберігання, який дуже подобається дітям і який практично ідеальний для дитини будь-якого віку. З точки зору зручності мами – це страшно корисні продукти, які просто зміцнюють сім'ю і підвищують настрій у батьків. Тому, кисломолочне – це здорово", - вважає доктор.

Комаровський розповів про користь кисломолочних продуктів для дітей (відео: youtube.com)

Також Доктор Комаровський розповів українцям про те, які негативні наслідки може спричинити вживання гомеопатичних препаратів. Він зазначив, що гомеопатія відноситься до видів альтернативної медицини, яка з'явилася ще в 18-му столітті.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, як швидко визначити інфаркт. Він підкреслив, які симптоми можуть вказувати на те, що болі в серці означають інфаркт і які методи профілактики серцево-судинних захворювань існують.

Ми також розповідали про те, що доктор Комаровський розповів про те, чи можна давати дітям шоколад. Шоколад дійсно є для дітей не найкориснішим продуктом, так як в ньому присутні оксалати, які в поєднанні з кальцієм утворюють нерозчинну сполуку.