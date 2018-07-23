Страшне ДТП у Києві: автомобіль перетворився на купу металобрухту (фото)

Фото (РБК-Україна)

За словами очевидців, водій однієї з машин був нетверезий

У Києві між станціями метро "Осокорки" І "Позняки" на проспекті Бажана сталася страшна ДТП. Автомобіль Ford протаранив інше авто Hyundai. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Як одним махом знищити авто і відправити людину в лікарню? – Дуже просто! Треба сісти п'яним за кермо! Серйозна п'яна ДТП з потерпілими в Києві на пр. Бажана", - йдеться у публікації.

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також повідомляється про те, що від удару мікроавтобус Ford "вилетів" на зелену зону, а Hyundai "розтрощило об відбійник".

Фото: ДТП в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

За словами очевидців, водій "американця" був нетверезий. "В результаті, водій Hyundai - в лікарні, а авто перетворилося на купу металобрухту", - додали в повідомленні.

На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

Раніше ми повідомляли про те, що журналістка Тетяна Доцак висвітлила хід подій масштабного ДТП у Харкові, в якому взяли участь сумнозвісна Олена Зайцева і Геннадій Дронов. Тетяна докладно й по пунктах описала хід подій ДТП і наступних судових процесів на своїй сторінці в Facebook, а також зазначила доглянутість брів дівчини на засіданні суду.

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