Страшное ДТП в Киеве: автомобиль превратился в груду металлолома (фото)

Фото (РБК-Украина)

По словам очевидцев, водитель одной из машин был нетрезв

В Киеве между станциями метро "Осокорки" И "Позняки" на проспекте Бажана случилось страшное ДТП. Автомобиль Ford протаранил другое авто Hyundai. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Как одним махом уничтожить авто и отправить человека в больницу? – Очень просто! Надо сесть пьяным за руль! Серьезное пьяное ДТП с пострадавшими в Киеве на пр. Бажана", - говорится в публикации.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также сообщается о том, что от удара микроавтобус Ford "вылетел" на зеленую зону, а Hyundai "растрощило об отбойник".

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По словам очевидцев, водитель "американца" был нетрезв. " В результате, водитель Hyundai - в больнице, а авто превратилась в груду металлолома", - добавили в сообщении.

На месте работали патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

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