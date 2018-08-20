Стрес на все життя: психологи розповіли, що загрожує дитині з незвичайним іменем

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Фахівці закликали батьків підходити до вибору імені відповідально

Фахівці вважають, що незвичайне ім'я для дитини може спричинити за собою серйозні проблеми в майбутньому. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.Тиждень.

Психологи попереджають, що батькам варто відповідально поставитися до вибору імені дитини, так як це може вплинути на їх майбутнє.

Як показують різні дослідження, власники легких і пам'ятних імен, більш успішні у житті і займають високі посади в різних сферах.

У деяких країнах вибір імені регулюється спеціальним списком, так як уряд стурбований модою на незвичайні імена.

Психолог Вікторія Носенко стверджує, що незвичайні імена у дітей - це часто гра інфантильних батьків і стрес на все життя для їх дітей.

"У мене насправді найбільш травмовані люди - люди, травмовані дуже рідкісним ім'ям і не дуже доречним соціумом, в якому вони перебували, ну з розряду Мірабелла в сільській школі серед Ань, Катрусь і Тань", - розповіла психолог.

Журналісти поспілкувалися в міському парку з мамами 88 дітей і з'ясувалося, що найпоширеніші імена у хлопчиків – це Саша, Ваня і Діма, а у дівчаток – Настя, Аня, Маша і Даша.

Відео: Вибір імені для дитини (ТСН)

Проте раніше ми повідомляли про те, які незвичайні імена дали дітям українці в 2018 році.

Найпопулярнішими іменами в 2018 році для новонароджених дітей у столиці стали Софія, Злата, Марія, Мілана, Артем, Олександр і Дмитро.

Також ми писали про те, що Світлана Лобода пояснила, чому дала дочці незвичайне ім'я.

Відео: РБК-Україна