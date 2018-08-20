Стрес на все життя: психологи розповіли, що загрожує дитині з незвичайним іменем

Фахівці закликали батьків підходити до вибору імені відповідально
Фахівці вважають, що незвичайне ім'я для дитини може спричинити за собою серйозні проблеми в майбутньому. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.Тиждень.
Психологи попереджають, що батькам варто відповідально поставитися до вибору імені дитини, так як це може вплинути на їх майбутнє.
Як показують різні дослідження, власники легких і пам'ятних імен, більш успішні у житті і займають високі посади в різних сферах.
У деяких країнах вибір імені регулюється спеціальним списком, так як уряд стурбований модою на незвичайні імена.
Психолог Вікторія Носенко стверджує, що незвичайні імена у дітей - це часто гра інфантильних батьків і стрес на все життя для їх дітей.
"У мене насправді найбільш травмовані люди - люди, травмовані дуже рідкісним ім'ям і не дуже доречним соціумом, в якому вони перебували, ну з розряду Мірабелла в сільській школі серед Ань, Катрусь і Тань", - розповіла психолог.
Журналісти поспілкувалися в міському парку з мамами 88 дітей і з'ясувалося, що найпоширеніші імена у хлопчиків – це Саша, Ваня і Діма, а у дівчаток – Настя, Аня, Маша і Даша.
Відео: Вибір імені для дитини (ТСН)
Проте раніше ми повідомляли про те, які незвичайні імена дали дітям українці в 2018 році.
Найпопулярнішими іменами в 2018 році для новонароджених дітей у столиці стали Софія, Злата, Марія, Мілана, Артем, Олександр і Дмитро.
Також ми писали про те, що Світлана Лобода пояснила, чому дала дочці незвичайне ім'я.
Відео: РБК-Україна