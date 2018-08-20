Стресс на всю жизнь: психологи рассказали, что грозит ребенку с необычным именем

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Специалисты призвали родителей подходить к выбору имени ответственно

Специалисты считают, что необычное имя для ребенка может повлечь за собой серьезные проблемы в будущем. Об этом сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.

Психологи предупреждают, что родителям стоит ответственно отнестись к выбору имени ребенка, так как это может повлиять на их будущее.

Как показывают различные исследования, владельцы легких и запоминающихся имен, более успешны в жизни и занимают высокие должности в различных сферах.

В некоторых странах выбор имени регулируется специальным списком, так как правительство обеспокоено модой на необычные имена.

Психолог Виктория Носенко утверждает, что необычные имена у детей - это часто игра инфантильных родителей и стресс на всю жизнь для их детей.

"У меня на самом деле наиболее травмированные люди - люди, травмированные очень редким именем и не очень уместным социумом, в котором они находились, ну из разряда Мирабелла в сельской школе среди Ань, Кать и Тань", - рассказала психолог.

Журналисты пообщались в городском парке с мамами 88 детей и выяснилось, что самые распространенные имена у мальчиков – это Саша, Ваня и Дима, а у девочек – Настя, Аня, Маша и Даша.

Видео: Выбор имени для ребенка (ТСН)

Однако ранее мы сообщали о том, какие необычные имена дали детям украинцы в 2018 году.

Самыми популярными именами в 2018 году для новорожденных детей в столице стали София, Злата, Мария, Милана, Артем, Александр и Дмитрий.

Также мы писали о том, что Светлана Лобода объяснила, почему дала дочери необычное имя.

Видео: РБК-Украина