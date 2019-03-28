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Будуємо своє: у Нікополі зводять першу каплицю ПЦУ (фото, відео)

STYLERЖиття    28.03.2019 - 16:38
Будуємо своє: у Нікополі зводять першу каплицю ПЦУ (фото, відео)
Фото: колаж РБК-Україна

ПЦУ для будівництва храму обрала історичне місце під Дніпром не випадково

ПЦУ в Нікополі скоро матиме свою каплицю, яка стане першою для Єдиної помісної православної церкви в цьому місті. У будівництві беруть участь духовенство і парафіяни, активісти, козацьке товариство "Затопська січ", ветерани АТО та інші небайдужі.

Каплицю на честь Покрови Пресвятої Богородиці зводять із зрубів на історичному козацькому місці в старій частині міста біля колишнього дерев'яного собору, знищеного в 30-ті роки минулого століття більшовиками.

Всіх, хто бере участь у будівництві, пригощають гарячим кулешем, який готується прямо на місці. Козаки і ветерани підтримують порядок і безпеку.

 

У Нікополі будують першу каплицю ПЦУ (фото: city-nikopol.com.ua)

За словами священика ПЦУ, сьогодні ця каплиця встановлюється також і з нагоди отримання Україною своєї духовної незалежності - томосу про автокефалію.

"Ми щиро вдячні всім тим, хто небайдужий до розвитку нашої національної української церкви із центром не в Москві, а в нашому золотоверхому Києві", - зазначив священик.

 

Будівництво відбувається в історичній частині міста (фото: city-nikopol.com.ua)

Духівник додав, що це стане першою церковною спорудою ПЦУ у Нікополі Дніпропетровської області.

"Ми всі ці часи з початку 90-х років ютились по дитячих садочках, по різноманітним пристосовуваним приміщенням. А всі типові споруди були захоплені московською церквою і досі використовуються. Ми нікого ні до чого не закликаємо, ми будуємо своє", - наголосив він.

Відео: facebook.com/zatopska.sich

Як повідомлялося раніше, ПЦУ проводить реформи і вводить нові правила в православних церквах. Зокрема, йдеться про спрощення дрес-коду для вірян, лавки у храмах і навіть про зняття заборони на відспівування людей католицького віросповідання.

Також ми присали про те, що в рідному селі предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія Стара Жадова громада прийняла рішення перейти від РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) до Єдиної помісної церкви. При цьому змінити конфесійну приналежність парафіянам вдалося тільки з другої спроби.

Нагадаємо, за даними релігійно-інформаційна служба України, до Православної церкви України приєдналися вже 500 парафій.

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