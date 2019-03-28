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Строим свое: в Никополе возводят первую часовню ПЦУ (фото, видео)

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 16:38
Строим свое: в Никополе возводят первую часовню ПЦУ (фото, видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

ПЦУ для строительства храма выбрала историческое место под Днепром не случайно

ПЦУ в Никополе скоро будет иметь свою часовню, которая станет первой для Единой поместной православной церкви в этом городе. В строительстве принимают участие духовенство и прихожане, активисты, казацкое общество "Затопская сечь", ветераны АТО и другие неравнодушные.

Часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы возводят из срубов на историческом казацком месте в старой части города около бывшего деревяного собора, уничтоженного в 30-е годы прошлого века большевиками. 

Всех участвующих в строительстве угощают горячим кулешом, который готовится прямо на месте. Казаки и ветераны поддерживают порядок и безопасность.

 

В Никополе строят первую часовню ПЦУ (фото: city-nikopol.com.ua)

По словам священника ПЦУ, сегодня эта часовня устанавливается также и по случаю получения Украиной своей духовной независимости - томоса об автокефалии.

"Мы искренне благодарны всем тем, кто неравнодушен к развитию нашей национальной украинской церкви с центром не в Москве, а в нашем златоверхом Киеве", - отметил священник.

 

Строительство происходит в исторической части города (фото: city-nikopol.com.ua)

Духовник добавил, что это станет первой церковной постройкой ПЦУ в Никополе Днепропетровской области.

"Мы все эти времена с начала 90-х годов ютились по детских садикам, по различным приспосабливаемым помещениям. А все типичные сооружения были захвачены московской церковью и до сих пор используются. Мы никого ни к чему не призываем, мы строим свое", - подчеркнул он.

 Видео: facebook.com/zatopska.sich

Как сообщалось ранее, ПЦУ проводит реформы и вводит новые правила в православных церквях. В частности, речь идет об упрощении дресс-кода для верующих, скамьях в храмах и даже о снятии запрета на отпевание людей католического вероисповедания.

Также мы присали о том, что в родном селе предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания Старая Жадова община приняла решение перейти от РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) к Единой поместной церкви. При этом изменить конфессиональную принадлежность парафиянам удалось только со второй попытки.

Напомним, по данным религиозно-информационная служба Украины, к Православной церкви Украины присоединились уже 500 приходов

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