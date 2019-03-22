Платки, скамьи и отпевания: ПЦУ кардинально меняет правила

Фото: коллаж РБК-Украина

Епископ ПЦУ Запорожский и Мелитопольский Фотий подчеркнул важность заповеди любви

ПЦУ проводит реформы и вводит новые правила в православных церквях. Речь идет об упрощении дресс-кода для верующих единой поместной украинской церкви, скамьях в храмах и даже о снятии запрета на отпевание людей католического вероисповедания.

По словам епископа ПЦУ Запорожского и Мелитопольского Фотия, в последнем случае священникам нужно уточнять, почему католик обратился к ПЦУ за проведением обряда отпевания.

В эфире запорожского телеканала "UA:Перший" Фотий отметил, что очень важно прислушиваться к голосу сердца и поступать согласно заповедям любви.

"Если человек крестился в церкви другого подчинения, и умер - отпоем его. Даже католика", - сказал епископ.

Фото: епископ ПЦУ Фотий

Нужно сказать, что представитель РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) епископ Лука высказал несогласие с такой позицией. По его мнению, в подобной ситуации священник должен сказать родственникам усопшего католика, что отпевание ничего не даст, при этом просто постараться их утешить.

В вопросе установки в церквях ПЦУ лавок для комфорта пожилым людям во время богослужения - как в католических костелах - а также разрешение женщинам не покрывать голову платком в храме, Украинская поместная церковь также готова к реформам.

Платки женщинам в церквях ПЦУ будут не нужны (фото: колаж РБК-Україна)

Напомним, что в начале февраля предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил о своей готовности пресечь упреки со стороны старшего поколения девушкам и молодым женщинам, которые без платка пришли в церковь поставить свечку и помолиться Богу. Глава единой украинской православной церкви заявил, что всегда говорил и будет говорить, что упрекать за это нельзя.

"Я стараюсь это искоренять", - подчеркнул Епифаний.

Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Также глава ПЦУ признал, что проведение реформ всегда является сложным и болезненным процессом. Он считает, что необходимо людям объяснять зачем необходимы те или иные реформы.

Как сообщалось ранее, 19 января, в день Крещения Господнего глава ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что украинская церковь уже готова к реформированию.

Также мы писали о том, что по мнению предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, вопрос переноса Рождества с 7 января на 25 декабря пока не обсуждается. При этом владыка отметил, что этот вопрос очень важен в процессе реформирования украинской церкви.

Добавим, что Православная церковь Украины готова допустить представителей ЛГБТ к причастию, если "люди покаются в грехах".

Отметим также, что по словам директора Центра религиозной безопасности Дмитрия Горевого, в церквях ПЦУ кроме изменения цен на таинства и свечи также вероятны новшества в языке богослужения и церковном календаре.

Напомним, 3 марта прихожане УГКЦ храма Сретения Господня во Львове присоединились к Православной церкви Украины.