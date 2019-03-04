Львовские греко-католики присоединились к ПЦУ: все детали

Переход в ПЦУ совершил приход УГКЦ во Львове (коллаж РБК-Украина)

После конфликта с римо-католиками приход УГКЦ остался без священника

В воскресенье, 3 марта, прихожане УГКЦ храма Сретения Господня во Львове присоединились к Православной церкви Украины, которая сейчас занята реформой дресс-кода для прихожан, информирует издание ZAXID.Net

Сообщается, что в храме, расположенном по адресу улица Винниченко, 30-А, на протяжении последних 17-ти лет совершали богослужение греко-католики и римо-католики.

Но между прихожанами конфесий возник конфликт, в результате чего осенью 2018 года митрополит Львовской епархии Украинской греко-католической церкови Игорь Возьняк отозвал своего священника, а нового так и не назначили.

Переход в ПЦУ совершил приход УГКЦ во Львове (Храм Сретения Господня во Львове, фото: facebook.com)

Также известно, что греко-католики забрали ключи от храма и не пускали туда римо-католиков. В результате УГКЦ осталась без священника, а УРКЦ без храма - они молились в Курии РКЦ, которая расположена рядом.

В итоге, в конце февраля УГКЦ ликвилировала свой приход в храме, заявив, что "службу там проводят некатолические священники". А 3 марта прихожане объявили о решении перейти присоединиться к ПЦУ.

Напомним, настоятель ПЦУ Епифаний заявил, что не вел никакого диалога с главой РПЦ Кириллом. По словам митрополита Киевского и всея Украины, на сегодняшний день разговаривать с представителями Русской православной церкви не является возможным.

К слову, мы писали, что Томос об автокефалии и историю создания ПЦУ включат в школьные учебники, а ученики старших классов уже в апреле-мае начнут изучать процесс становления единой поместной православной церкви в Украине.