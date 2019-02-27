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Томос и создание ПЦУ включат в школьную программу: подробности

STYLERЖизнь    27.02.2019 - 08:11
Томос и создание ПЦУ включат в школьную программу: подробности
Фото: коллаж РБК-Украина

В Минобразования рассказали о новшествах

Томос об автокефалии и историю создания ПЦУ включат в школьные учебники, а ученики старших классов уже в апреле-мае начнут изучать процесс становления единой поместной православной церкви в Украине. Как рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки, тему также включат в программу ВНО, но это произойдет только в 2021 году.

В учебные заведения МОН уже направило соответствующее письмо, в котором указаны информационные материалы для преподавания этих тем одиннадцатиклассникам.

Глава Минобразования Лилия Гриневич заявила, что в учебниках и ранее затрагивалась тема попыток добиться независимости для украинской церкви нашим государством и духовенством. 

Отмечается, что в 2019-м хотят напечатать новые учебники по истории для учеников 11-х классов (это происходит каждые 5 лет), и со следующего учебного года в книгах уже будет отображена эта тема. 

Гриневич добавила, что учителя в этом году смогут использовать предоставленные министерством материалы.

Так как изменения в программу ВНО вносят не позднее, чем за два года до составления теста, историю создания ПЦУ и предоставления томоса смогут внести не раньше, чем в 2021 году.

Томос и создание ПЦУ включат в школьную программу: подробности

Скрин: mon.gov.ua

Как сообщалось ранее, в Украине после получения автокефалии ПЦУ началась реформация церкви, и сейчас в поместную церковь перешли более 350 церквей УПЦ МП

Напомним, 9 января томос об автокефалии ПЦУ подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

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