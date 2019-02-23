Рекордное количество приходов в ПЦУ: как Украина избавляется от УПЦ МП

Переход в ПЦУ из УПЦ МП (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине по приходам к ПЦУ лидирует Волынская область

В Украине после получения автокефалии ПЦУ началась реформация церкви. На сегодняшний день ПЦУ приняла больше 350 церквей УПЦ МП. Больше всего переподчинений осуществляется в Винницкой области. О том, сколько парафий РПЦ перешло к ПЦУ рассказывается на сайте Wikipedia, где опубликован рейтинг по областям и интерактивная карта.

С 19 по 22 февраля Православная церковь Украины пополнилась 20 парафиями из УПЦ МП. Больше всего приходов осуществляется в Волынской области. За эти дни к ПЦУ также присоединились священники Черниговской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областей.

ПЦУ приняла 20 церквей УПЦ МП с 19 по 22 февраля (скриншот)

На украинской версии электронной энциклопедии также опубликована интерактивная карта, по которой можно увидеть местонахождение храмов ПЦУ.

Переход в ПЦУ из УПЦ МП – карта (скриншот)

На сегодняшний день в Православную церковь Украины перешли 360 приходов, в основном это запад и центр Украины. Среди всех областей страны на первом месте Волынская – 76 приходов, далее Винницкая– 67, Хмельницкая – 39, Житомирская – 35, Ровенская – 25, Тернопольская – 21, Львовская – 17, Черкасская – 16, Черновицкая 14 и Киевская – 10.

Переход в ПЦУ из УПЦ МП – рейтинг по областям (скриншот)

Интересно, что по состоянию на 23 февраля в течение этого месяца в УПЦ перешло уже 173 священников УПЦ МП, пока это рекордное количество приходов с момента получения автокефалии, при этом февраль закончится только через неделю. За январь Православная церковь Украины пополнилась 152 церквями.

Переход в ПЦУ из УПЦ МП – численность за месяц (скриншот)

Напомним, что Синод ПЦУ назначил главного секретаря и принял устав.

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