Это вопрос только времени: Епифаний сделал заявление о Кирилле

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Глава ПЦУ Епифаний высказался о диалоге с российским патриархом Кириллом

Настоятель ПЦУ Епифаний не вел никакого диалога с главой РПЦ Кириллом. По словам митрополита Киевского и всея Украины, на сегодняшний день разговаривать с представителями Русской православной церкви не является возможным, так как "мы находимся в состоянии войны".

Более того, РПЦ не ведет диалога даже со Вселенским патриархом, а ПЦУ они же "просто не признают пока".

В интервью "Украинской Правде" Епифаний признался, что не желал бы сейчас даже видеться с Кириллом.

"Это человек, который благословляет то, что происходит на Востоке Украины, где гибнут наши ребята... А вообще я бы ему сказал, что он должен смириться с тем, что происходит в Украине. Это уже необратимый процесс", - сказал Епифаний.

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

"Хочет он того или нет, будет он сопротивляться или нет, но мы добьемся успеха. Это вопрос только времени. И лучше было бы это сразу понять, осознать, попросить друг у друга прощения, найти взаимопонимание между Константинополем и ими, сесть за стол переговоров и иметь уже в Украине единую Поместную Церковь", - добавил предстоятель Православной церкви Украины.

Видео: YouTube/Украинская правда

Ранее Епифаний назвал число приходов, готовых перейти к ПЦУ.

Кстати, Томос и создания ПЦУ включат в школьную программу.