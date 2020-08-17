Для будівництва в Києві найвищого прапора України перейняли досвід проекту у Дніпрі

У Києві будують найвищий прапор України. Будівельники відштовхуються від проекту і досвіду, реалізованого при будівництві такого прапора у Дніпрі у 2018-му році.

За словами Юрія Голика, який працював радником голови Дніпропетровської ОДА у 2015-2019 роки, досвід в Дніпрі допоміг швидко налагодити всі процеси, а відкриття прапору планується вже 23 серпня.

"Відкриття Прапора в Києві 23 серпня стало реальним, попри те, що три роки до цього всі тупцювала на одному місці. До речі, це різко знизило та вартість у Києві. У нас на підбір набору застосованих інженерних рішень та відпрацювання технологій пішло понад рік. Наприклад, пошити сам Прапор. З чого і як, щоб він був досить легким і майорів на вітрі, але досить міцним, щоб при знаходженні на висоті понад 70 метрів тканина витримувала вітрове навантаження. Раді, що такий Прапор тепер буде і в Києві теж", - зазначив він.

Голик впевнений, що реалізовані Дніпропетровської ОДА у 2015-2019 проекти потрібно масштабувати на всю країну.

"Чекаємо, що по всій країні з'являться Музеї АТО, Алеї Героїв, круті школи, фантастичні дитячі садки й ультрасучасні лікарні, тобто все те, що було зроблено у Дніпропетровській області", - підкреслив Голик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що команда Валентина Резніченко, голови Дніпропетровської ОДА, який пішов у відставку в кінці червня 2019 року, оприлюднила майже 300-сторінковий звіт про виконану роботу.

Серед іншого, в області вдалося побудувати або капітально відремонтувати понад 500 доріг, відкрити понад 60 дитячих садочків, відкрити майже 40 сонячних електростанцій, побудувати і реконструювати 55 водоводів, створити 60 ЦНАПів, реконструювати десятки шкіл.