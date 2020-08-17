Для строительства в Киеве самого высокого флага Украины переняли опыт проекта в Днепре

В Киеве строят самый высокий флаг Украины. Строители отталкиваются от проекта и опыта, реализованного при строительстве такого флага в Днепре в 2018-м году.

По словам Юрия Голика, который работал советником главы Днепропетровской ОГА в 2015-2019 года, опыт в Днепре помог оперативно отладить все процессы, а открытые флага планируется уже 23 августа.

"Открытие Флага в Киеве 23 августа стало реальным, несмотря на то, что три года до этого все топталось на одном месте. Кстати, это резко снизило и стоимость в Киеве. У нас на подбор набора примененных инженерных решений и отработку технологий ушло больше года. Например, пошить сам Флаг. Из чего и как, чтобы он был достаточно легким и развевался на ветру, но достаточно крепким, чтобы при нахождении на высоте более 70 метров ткань выдерживала ветровую нагрузку. Рады, что такой Флаг теперь будет и в Киеве тоже", - отметил он.

Голик уверен, что реализованные Днепропетровской ОГА в 2015-2019 проекты нужно масштабировать на всю страну.

"Ждем, что по всей стране появятся Музеи АТО, Аллеи Героев, крутые школы, фантастические детские садики и ультрасовременные больницы, т.е. все то, что было сделано нами в Днепропетровской области", - подчеркнул Голик.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Валентина Резниченко, главы Днепропетровской ОГА, ушедшего в отставку в конце июня 2019 года, обнародовала почти 300-страничный отчет о проделанной работе.

Среди прочего, в области удалось построить или капитально отремонтировать более 500 дорог, открыть более 60 детских садиков, открыть почти 40 солнечных электростанций, построить и реконструировать 55 водоводов, создать 60 ЦНАПов, реконструировать десятки школ.