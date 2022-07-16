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Сухофрукти і талія: тренер розвінчав один з основних міфів схуднення

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Субота 16 липня 2022 09:38
Сухофрукти і талія: тренер розвінчав один з основних міфів схуднення Фото: Чому сухофрукти не сприяють схудненню (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Всупереч популярній думці, що при схудненні потрібно їсти сухофрукти - це не так. Краще замінити їх звичайними свіжими фруктами.

Чому це так, розповів тренер і експерт з харчування Віктор Мандзяк.

Чому від сухофруктів не худнуть

Річ у тому, що під час сушіння вода з фруктів випаровується, а якщо у фруктах 85-90 грамів води, то в сухофруктах її залишається всього близько 20 грамів.

Ви повинні розуміти, що чим більше в продукті води, тим менше там елементів, які дають калорії (білки, жири, вуглеводи), відповідно, якщо при сушінні вода випаровується, залишаються концентровані калорії.

Якщо 100 г абрикосів містять у собі 10 г вуглеводів, то 100 г сушених абрикосів – курага) - вже 50 г, тобто в 5 разів більше, відповідно в 5 разів більше калорій.

Віктор пояснив дуже важливе правило, що чим більше калорій в продукті, тим гірше він дає ситість, провокуючи переїдання.

Річ у тому, що одним з факторів ситості є заповнення шлунка їжею.

Фрукт об'ємний і некалорійний заповнює собою шлунок, а сухофрукт, на жаль, ні.

Які висновки можна зробити?

Сухофрукти - це натуральні і корисні смаколики, але на етапі змін контурів тіла зловживати ними не варто, тому що це калорійний і високоуглеводний продукт.

Ви можете не боятися включати у свій раціон свіжі фрукти, до того ж вони можуть служити хорошим перекусом.

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