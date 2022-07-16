Сухофрукты и талия: тренер развенчал один из основных мифов похудения

Вопреки популярному мнению, что при похудении нужно есть сухофорукты - это не так. Лучше заменить их обычными свежими фруктами.

Почему это так, рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.

Почему от сухофруктов не худеют

Дело в том, что во время сушки вода из фруктов испаряется, а если во фруктах 85-90 граммов воды, то в сухофруктах ее остается всего около 20 граммов.

Вы должны понимать, что чем больше в продукте воды, тем меньше там элементов, которые дают калории (белки, жиры, углеводы), соответственно, если при сушке вода улетучивается, остаются концентрированные калории.

Если 100 г абрикосов включают в себя 10 г углеводов, то 100 г сушеных абрикосов (курага) – уже 50 г, то есть в 5 раз больше, соответственно в 5 раз больше калорий.

Виктор объяснил очень важное правило, что чем больше калорий в продукте, тем хуже он дает сытость, провоцируя переедание.

Дело в том, что одним из факторов сытости является восполнение желудка пищей.

Фрукт объемный и некалорийный заполняет собой желудок, а сухофрукт, к сожалению, нет.

Какие выводы можно сделать?

Сухофрукты - это натуральные и полезные вкусности, но на этапе изменений контуров тела злоупотреблять ими не стоит, потому что это калорийный и высокоуглеводный продукт.

Вы можете не бояться включать в свой рацион свежие фрукты, к тому же они могут служить хорошим перекусом.