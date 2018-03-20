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У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною

STYLERLIFE        20.03.2018 - 10:46
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Малюк вирішив спробувати його на смак

У Сумах півторарічна дитина опинилася в реанімації через отруєння кімнатною рослиною. Про це повідомляє ТСН.

Малюк вирішив спробувати на смак рослина і відламав листок диффенбахии.

Знаючи про властивості отруйних рослинах, батьки одразу промили малюкові рот і відвезли в лікарню.

Хлопчика помістили в палату інтенсивної терапії для спостереження. Завдяки швидкій реакції батьків, отруйна речовина з рослини не встигло всмоктатися в організм у великій кількості.

Відео: У Сумах ребюенок отруївся рослиною (tsn.ua)

За словами медиків, з отруєнням саме дифенбахією щороку привозять кілька дітей. Незважаючи на отруйні властивості рослини, що в багатьох школах і дитсадках досі стоять ці вазони. Мало хто знає, що кислоти в соку квітки викликають опіки та набряки.

"Набряк в порожнині рота і навіть набряк дихальних шляхів, що призводить до утруднення дихання, виражена слинотеча. Якщо на шкіру або на руках розтерти рослина виникають хімічні опіки. Перша допомога – промити водою і дати попити молока – це те, що для батьків в домашній умовах", - розповів завідувач відділення реанімації Сумської міської дитячої лікарні Олександр Хоменко.

Нагадаємо, що українців просять допомогти хлопчикові з важким захворюванням шкіри.

Це генетичне захворювання, при якому шкіра дуже тонка і при будь-якому падінні або наголосі відразу ж злазить, і виходить рана, яка дуже довго гоїться; при цьому такі рани є і всередині організму.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: дитина, отравление
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