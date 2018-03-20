У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною

Малюк вирішив спробувати його на смак
У Сумах півторарічна дитина опинилася в реанімації через отруєння кімнатною рослиною. Про це повідомляє ТСН.
Малюк вирішив спробувати на смак рослина і відламав листок диффенбахии.
Знаючи про властивості отруйних рослинах, батьки одразу промили малюкові рот і відвезли в лікарню.
Хлопчика помістили в палату інтенсивної терапії для спостереження. Завдяки швидкій реакції батьків, отруйна речовина з рослини не встигло всмоктатися в організм у великій кількості.
Відео: У Сумах ребюенок отруївся рослиною (tsn.ua)
За словами медиків, з отруєнням саме дифенбахією щороку привозять кілька дітей. Незважаючи на отруйні властивості рослини, що в багатьох школах і дитсадках досі стоять ці вазони. Мало хто знає, що кислоти в соку квітки викликають опіки та набряки.
"Набряк в порожнині рота і навіть набряк дихальних шляхів, що призводить до утруднення дихання, виражена слинотеча. Якщо на шкіру або на руках розтерти рослина виникають хімічні опіки. Перша допомога – промити водою і дати попити молока – це те, що для батьків в домашній умовах", - розповів завідувач відділення реанімації Сумської міської дитячої лікарні Олександр Хоменко.
Нагадаємо, що українців просять допомогти хлопчикові з важким захворюванням шкіри.
Це генетичне захворювання, при якому шкіра дуже тонка і при будь-якому падінні або наголосі відразу ж злазить, і виходить рана, яка дуже довго гоїться; при цьому такі рани є і всередині організму.