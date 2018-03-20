В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением

Малыш решил попробовать его на вкус

В Сумах полуторагодовалый ребенок оказался в реанимации из-за отравления комнатным растением. Об этом сообщает ТСН.

Малыш решил попробовать на вкус растение и отломал листок диффенбахии.

Зная о ядовитых свойствах растениях, родители сразу промыли малышу рот и отвезли в больницу.

Мальчика поместили в палату интенсивной терапии для наблюдения. Благодаря быстрой реакции родителей, ядовитое вещество из растения не успело всосаться в организм в большом количестве.

Видео: В Сумах ребюенок отравился растением (tsn.ua)

По словам медиков, с отравлением именно диффенбахией ежегодно привозят несколько детей. Несмотря на ядовитые свойства растения, что во многих школах и детсадах до сих пор стоят эти вазоны. Мало кто знает, что кислоты в соке цветка вызывают ожоги и отеки.

"Отек в полости рта и даже отек дыхательных путей, что приводило к затруднению дыхания, выражено слюнотечение. Если на кожу или на руках растереть растение – то возникают химические ожоги. Первая помощь – промыть водой и дать попить молока – это то, что для родителей в домашний условиях", - рассказал заведующий отделением реанимации Сумской городской детской больницы Александр Хоменко.

Напомним, что украинцев просят помочь мальчику с тяжелым заболеванием кожи.

Это генетическое заболевание, при котором кожа очень тонкая и при любом падении или ударе сразу же слазит, и получается рана, которая очень долго заживает; при этом такие раны есть и внутри организма.